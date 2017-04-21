Emniyet Müdürlüğünden Şafak Operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen Şafak Operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Kırşehir'de KOM,TEM, Asayiş Şube, Trafik, Güvenlik Şube, Karakol ekiplerinin katılımı ile gerçekleşen operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bıçak, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Haklarında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem başlatılan N.T.,V.B.,K.Ş.,Y.İ.,M.Ç., Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.



Operasyon kapsamında ayrıca, 80 bin 223 kişinin GBT taraması yapılırken 115 kişi yakalandı. 32 Kayıp şahıstan ise 30'u bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 11 tabanca, 47 kaçak tütün, 863 paket makaron'un bulunduğu operasyonda 73 kişiye işlem yapıldı.



Trafik yönünden ise polisin yaptığı çalışmalar sonrasında 57 bin 820 araç kontrol edilirken 5 bin 55 araç sürücüsü hakkında karayolları trafik kanununa muhalefetten işlem yapıldı. - KIRŞEHİR