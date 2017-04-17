Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli çanta alarmı

Şüpheli paket fünye ile patlatıldı



KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçen yolda refüj demirlerine asılı şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantanın boş çıkması ise ekiplere rahat nefes aldırdı.

Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde bulunan Karabük Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçen ve trafiğin yoğun olduğu Karabük - Safranbolu Karayolu üzerindeki refüjde poşet içindeki sırt çantası olduğu ihbarını alan polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Karabük istikametine giden araçlar ise geçici olarak yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 40 dakika yolun trafiğe kapatıldığı bölgeye gelen bomba imha ekibi özel kıyafetini giyerek refüje asılı poşet içindeki çantayı fünye ile patlatılırken, çantanın boş olduğu belirlendi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.