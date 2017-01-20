İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı Sonrası Operasyon Sürüyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
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