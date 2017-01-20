Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı Sonrası Operasyon Sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı Sonrası Operasyon Sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

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