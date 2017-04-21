Emniyet Müdürlüğü'ne Bombalı Saldırı Girişimi (5)

KADIN TERÖRİST, PATLATTIĞI ARAÇTA ÖLDÜ



Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlemek istediği iddia edilen kadın terörist, kendisini fark edip durdurmak isteyen polislerin uyarılarına rağmen kaçtı. Polislerin kovaladığı kadın teröristin kullandığı araç, mezarlık yakınlarında sıkıştırıldı. Ancak kadın terörist araçtaki bombayı infilak ettirdi. Gürültüyle meydana gelen patlamada kadın terörist öldü.



VALİLİK: ARAÇ TAKİBE ALINMIŞTI



Şanlıurfa Valiliği'nden de olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, aracın istihbari bilgiler doğrultusunda yaklaşık bir haftadır takibe alındığını belirtilerek, şöyle denildi:



"21.04.2017 tarihinde ilimiz Suruç İlçesi'nde saat 16.30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında 33 CFY 67 plakalı araç, yaklaşık bir hafta önce elde edilen istihbari bilgilere dayanılarak takibe alınmış, araçta bulunan terörist takip edildiğini anlayınca kendisini patlatmıştır. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır."