Son Dakika! Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne Bombalı Saldırı Girişimi! Terörist Öldürüldü

Şanlıurfa Suruç'un Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi.

'DUR' İHTARINA UYMAYINCA ATEŞ AÇILDI

Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

AKÇAKALE YOLUNDA İSE BİR ARAÇTA PATLAMA OLDU

İHA'nın geçtiği habere göre ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Akçakale yolu birinci kilometresinde bulunan mezarlık yakınlarında, bir araçta patlama meydana geldi.

Aracın bomba yüklü olabileceği, park halinde bulunurken patladığı tahmin ediliyor. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç, özel hareket polisi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...