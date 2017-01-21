HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesleri Yükseldi
BİST
83.067 %0,93
DOLAR
3,7662 %-1,60
EURO
4,0313 %-1,27
PARİTE
1,0702 %0,38
ALTIN
146,53 %-1,16
FAİZ
11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Erdoğan Metro Açılışında Konuşuyor
Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesler...
Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesleri Yükseldi
21 Ocak 2017 Cumartesi 14:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9185382] Dunya.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
,
Emniyet Müdürlüğü
,
Istanbul
,
İstanbul
2
83
17
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
Dünya devinden tedarikçisine dava! İstediği para dudak uçuklatır
Doğu Karadeniz'de üretiliyor, 85 ülkede tüketiliyor
İstanbul emniyetini alarma geçiren kamyon! Gerçek sonradan anlaşıldı
Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!
Noktayı koydu! Ulus'taki pavyonların akıbeti ne olacak
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam, PKK'yı kendine kalkan yaptı