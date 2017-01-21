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Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesleri Yükseldi
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Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesleri Yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor.

Emniyet Müdürlüğü Çevresinden Silah Sesleri Yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor.

Kaynak: Dunya.com

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