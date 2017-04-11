Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyon Aracıyla Anlatılıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için emniyet kemeri simülasyon aracı getirildi.



Demokrasi Parkı içerisinde üç gün boyunca emniyet kemeri konusunda trafik bilincinin oluşması ve emniyet kemeri kullanma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla uygulama devam edecek.



İl Emniyet Müdürü Metin Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin Adıyaman'ın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu belirtti.



Trafik hizmetlerinin en önemli unsurlarından bir tanesinin bilgilendirme ve bilinçlendirme olduğunu dile getiren Alper, şunları kaydetti:



"Bu anlamda Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Adıyaman'a 3 gün süreyle insanların kullanımına sunmak üzere araç dizayn edip bu aracı gönderdiler. Bu simülasyon aracında esas itibarıyla amacımız emniyet kemeri kullanılması durumunda ne kadar emniyette hissettiğimizi, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda ne kadar büyük riskleri aldığımızı bizzat kaza olmadan yaşamaktır. Biz tabi yılda 5 bin kişinin öldüğü 200 binden fazla kişinin de yaralandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu tabi Adıyaman içinde geçerli. Adıyaman'da çevre ve ana yollarda kazalar yaşanmaktadır. Biz burada vatandaşımızın emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz."