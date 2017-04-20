Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından emniyet kemeri uygulaması yapıldı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan araç sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken emniyet kemeri kullanan sürücülere ise kurallara uydukları için teşekkür edildi.



Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN