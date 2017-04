Emniyet Genel Müdürü Altınok: "Kahramanlıklarınız Tarihin Altın Sayfalarında Yer Alıyor"

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok şehitlerimize seslenerek, "Kahramanlıklarınız tarihin altın sayfalarında yer alırken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün ebediyete kadar sürmesinin mührü olmuştur" dedi.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un katılımıyla gerçekleşen törende Altınok'un eşi Gülhan Altınok da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Törende Altınok'un şehit mezarlığına çelenk bırakmasının ardından Özel Harekat Polisleri saygı atışı yaptı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.



Şehitlik Özel Defterini imzalayan Selami Altınok şunları söyledi:



"Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünde vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen siz yiğitlere minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere huzurundayız. Kahramanlıklarınız tarihin altın sayfalarında yer alırken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün ebediyete kadar sürmesinin mührü olmuştur. Fedakarlıklarınız, hemen her alanda verdiğimiz mücadele için gerekli güç ve kararlılığa ilham kaynağıdır. Türk Polis Teşkilatının her mensubu sizler gibi ülkemizin huzur ve güvenliği için canlarını vermekten kaçınmayacaktır. Her Türk evladının düşlediği şehitlik mertebesine yükselen yiğitlerimiz, ebedi istirahatgahlarınızda rahat uyuyun. Sizler uğruna can verdiğiniz vatan topraklarında geride bıraktığınız aileleriniz, milletimize ve devletimize emanettir. Ruhunuz şad olsun."



Törenin ardından Genel Müdür Altınok, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek onlarla sohbet etti. Şehit polis Mustafa Yiğitalp'in minik oğlu Arda Yiğitalp ise asker kıyafetiyle Özel Harekat Polisleriyle fotoğraf çekindi. - ANKARA