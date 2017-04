Emniyet Genel Müdürü Altınok Cebeci Şehitliği'nde

Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümünde, Ankara'daki Cebeci ve Karşıyaka şehitliklerinde anma törenleri düzenlendi.



Cebeci Polis Şehitliği'ndeki törene, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Genel Müdür yardımcıları Mustafa Gülcü, Ali Baştürk ve Mehmet Akdeniz, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Daire Başkanları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.



Şehitlikteki anıta çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, şehitler için saygı atışı yapıldı. Daha sonra Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayan Altınok, şunları yazdı:



"Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünde vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen siz yiğitlere minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere huzurundayız.



Kahramanlıklarınız tarihin altın sayfalarında yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün ebediyete kadar sürmesinin mührü olmuştur.



Fedakarlıklarınız, hemen her alanda verdiğimiz mücadele için gerekli güç ve kararlılığa ilham kaynağıdır. Türk Polis Teşkilatının her mensubu sizler gibi ülkemizin huzur ve güvenliği için canlarını vermekten kaçınmayacaktır.



Her Türk evladının düşlediği şehitlik mertebesine yükselen yiğitlerimiz, ebedi istirahatgahlarınızda rahat uyuyun. Sizler uğruna can verdiğiniz vatan topraklarına, geride bıraktığınız aileleriniz milletimize ve devletimize emanettir. Ruhunuz şad olsun."



Şehitler için burada Mamak Merkez Cami İmamı Hüdaverdi Öğüt tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Altınok ve beraberindekiler tek tek ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi.



Karşıyaka Polis Şehitliği'nde aynı saatlerde gerçekleştirilen törende ise Emniyet Genel Müdür yardımcıları Servet Yılmaz ve Adem Çakıcı'nın başkanlığındaki heyet hazır bulundu.



Öte yandan, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kocatepe Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.