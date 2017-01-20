Emniyet Genel Müdürlüğünden Şehitler İçin Mevlit

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok "İnşallah biz bu işi başaracağız. Bu memleketi, milleti hainlerin emellerine alet etmeyeceğiz" dedi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kocatepe Camisi'nde Cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Mevlide Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, polisler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Şehitler adına okutulan mevlitte dualar edilip, ilahiler söylendi.



"Büyük bir özveri ile mücadele ediyoruz"



Cuma namazı çıkışı İHA muhabirinin sorularına cevap veren Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, memleketin bekası, birliği, dirliği için büyük bir özveri ile mücadele ettiklerini ifade ederek "Görüyorsunuz memleketin bekası, birliği, dirliği için emniyet teşkilatı, silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri büyük bir özveri ile mücadele ediyoruz. Bu arada yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor, şehitlerimiz oluyor" diye konuştu. Şehitlere rahmet dileyen Altınok konuşmasında şunları kaydetti:



"Şehitlerimizin anısını taze tutabilmek için gayret gösterebilme adına bugün arkadaşlarımız Türkiye'nin değişik vilayetlerinde şehitlerimiz ruhuna mevlit okuttular. Allah makamlarını cennet etsin, yattıkları yerde utandırmasın. Bizlere de onların vermiş oldukları mücadelenin daha üst noktalara çıkarabilme gayretini versin. İnşallah biz bu işi başaracağız. Bu memleketi, milleti hainlerin emellerine alet etmeyeceğiz"



Program sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan şekerler vatandaşlara dağıtıldı. - ANKARA