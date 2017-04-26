Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından, 667 Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.