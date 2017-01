Emniyet Fenerbahçe'yi Uyardı: Aziz Yıldırım Suikast Listesinde 1. Sırada

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) suikast listesinde 1. sırada olduğu öğrenildi.

Yaklaşık üç hafta önce emniyet yetkililerinin yapılan ihbar ve çalışmaları değerlendirerek durumu Yıldırım'a bizzat ilettiği kaydedildi.

ZIRHLI ARAÇ SİPARİŞİ VERDİ

Yıldırım'dan kendisine acilen zırhlı araç tahsis etmesi ve koruma sayısını artırması istenirken, gerekirse emniyet tarafından da sivil polis tahsisi yapılabileceği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı'nın bu uyarı üzerine hemen zırhlı araç siparişi verdiği ve önümüzdeki günlerde yeni aracın kendisine teslim edileceği bildirildi. Yıldırım ayrıca koruma sayısını da artırdı.

FENERBAHÇELİLER İLE VATAN SAVUNMASI YAPANLAR AYNI AMAÇ İÇİN ÇABALIYORDU

Bilindiği gibi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fetullah Gülen 3 Temmuz şike süreci sonrası karşı karşıya gelmişti. Yıldırım dava boyunca komploya uğradıklarını ve yaşananların bir FETÖ operasyonu olduğunu iddia etmişti. Her fırsatta FETÖ'nün kulübü ele geçirmek için her türlü yola başvurduğunu ileri süren Yıldırım, "15 Temmuz gecesi kendisini deşifre eden bu illegal yapı bizim sözde şike yargılamaları esnasında her vesile ile kullandığımız 'Ne şikesi! Memleket elden gidiyor' ifadesindeki, memleketi ele geçirmeye çalışan illegal yapının ta kendisiydi. Fenerbahçe camiası, o gün olduğu gibi bugün de FETÖ diye adlandırılan bu yapıyla mücadelesini sürdürmektedir. 3 Temmuz 2011'den beri gösterdiği kararlı duruşuyla kulübünün ölüm kalım mücadelesinde bu ne idiği belirsiz yapıya geçit vermeyen Fenerbahçeliler ile 15 Temmuz gecesi tankların önüne geçerek vatan savunması yapanlar aslında aynı amaç için çabalıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de dün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Başkan Aziz Yıldırım için emniyet birimlerinin yaptığı uyarıyı doğruladı.