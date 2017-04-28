Emniyet Amirliğinden Öğrencilere Hediye Jesti

Batman'ın Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği, polis-halk ilişkilerini geliştirmek, bölgesel olarak çocukların polise bakış açılarını olumlu yöne çevirmek amacıyla maddi durumu olmayan öğrencilere hediyeler dağıttı.



İlçe Emniyet Amirliği ve belediye başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma ile Hasankeyf'te ikamet edip özel eğitime muhtaç, maddi durumu iyi olmayan ve ailesi adli vakalara karışmış olan çocuklara hediye paketleri içinde okul çantası, yapboz, kalem, not defter hediye edildi. Hediyeleri alan çocuklar mutluluklarını gizleyemedi.



İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, yapılan etkinliğin önemine vurgu yaparak çalışmada yer alan emniyet ve belediye yetkililerine teşekkür etti. - BATMAN