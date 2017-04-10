Emmanuel Adebayor: Önemli Olan Beşiktaş ile Farkı Kapatmaktı

Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla geçtiği mücadelede yaptığı hat-trick ile galibiyetin mimarlarından biri olan Emmanuel Adebayor, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİNİ ATTIM"

Attığı ilk gol ile ilgili konuşan Adebayor, "Dünyanın en kolay gollerinden birini attım. Mossoro tam karar verirken ismini seslendiğim için pas verdi. Kontrol edip, şut çektim. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, ama gol, goldür" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ İLE FARKI KAPATMAK"

Beşiktaş ile puan farkını kapatmanın önemli olduğunu kaydeden Togolu golcü, "En son Real Madrid'de hat-trick yapmıştım hafızam beni yanıltmıyorsa. Sonra kariyerimde iniş çıkışlar oldu ama, tekrar hat-trick yaptığım için mutluyum. Bir santrafor için gol atmak, hat-trick yapmak önemlidir. Bizim için en önemli olan, Beşiktaş ile açılan farkı tekrar kapatmış olmamız" diye konuştu.

Performansını çalışmasına borçlu olduğunu söyleyen Emmanuel Adebayor, "Kariyerim boyunca çok önemli isimlerle Henry, Bergkamp, Vieira, Ronaldıo gibi oyuncular var. Ben sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Benim yaptığım şey, çalışmaktı. Burada da çalışmaya devam ediyorum, devam edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.