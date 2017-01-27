Emma'nın Altından Sofia Çıktı

Plastik makyaj özellikle film sektörünün pek çok dalında kullanılıyor. Film sektöründeki gelişmelerle birlikte makyaj sanatçılarının yaptıkları çalışmaların kalitesi de arttı. Pek çok filmde karşımıza çıkan bu inanılmaz makyaj örnekleri bir oyuncuyu bambaşka bir forma sokabiliyor. Bu kimi zaman başka bir ünlü yüz olurken kimi zaman da korkutucu bir canavar olabiliyor. İnternette dolaşan bir video tıpkı verdiğimiz örneğe benzer bir çalışma. Harry Potter filmlerinden tanıdığımız Emma Watson bir anda yüzündeki maskeyi çıkarıyor ancak bu maskenin altında daha çok komedi türündeki yapımlarda izlediğimiz Kolombiyalı Sofia Vergara var. Video son derece ilginç olmakla birlikte özellikle Watson'dan Vergara'ya geçişteki saç değişiminin farklı olması videonun yorumcular tarafından sahte olduğu şeklinde değerlendirildi.