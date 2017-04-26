Emlakçı Kadını Evinden Çıkarken Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Katil Zanlısı Bursa'da Yakalandı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde geçen 9 Nisan'da evinden çıkarken silahlı saldırıda öldürülen amlakçı 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk'ün katil zanlısı olarak aranan 51 yaşındaki İlhan Baş, Bursa'da yakalandı.



Çalıştığı emlak ofisine gitmek üzere Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde evinden çıkan Ayşe Melek Öztürk, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Annesinin hastanede kendisine müdahale eden doktorlara, ateş eden kişinin eski sevgilisi İlhan Baş olduğunu aktardığını söyleyen Öznur Işık, "Annem 5 sene önce bu kişiyle birlikte yaşamaya karar vermişti. 2 yıldır da bu adamdan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışıyordu. Daha önce aralarında çıkan tartışmalarda annemden özür dileyip tekrar yapmayacağını söylüyordu. Annem, 6 ay önce buraya taşındı. Kendisi adresini öğrenmiş. Bu kişi, 2 ay önce annemin çalıştığı emlak ofisine de silahlı saldırıda bulunmuştu. Polise şikayet ettik. Ancak savcı onu serbest bıraktı" diye konuştu.



Ayşe Melek Öztürk, 10 Nisan'da Kavaklı Yeni Camii'ndeki namazın ardından Kavaklı Mezarlığı'na defnedilirken, polis her yerde katil zanlısı İlhan Baş'ı aramaya başladı. ABD'de aşçılık yaptıktan sonra Türkiye döndüğü ve bazı lokantalarda çalıştığı bildirilen İlhan Baş, cinayetin ardından Bursa'ya gelerek araç kiraladı. Daha önce merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve o bölgeyi çok iyi bilen İlhan Baş, burada aracını gizledikten sonra, içinde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir haftadır bölgede çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, araç yakınlarında İlhan Baş'ı yakalayarak gözaltına alındı.



İlhan Baş'ın verdiği ilk ifadesinde, ilişki yaşadığı Ayşe Melek Öztürk ile maddi konularda anlaşmazlık yaşadığını ve kendisini terk etmek istemesi nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.



Gözaltına alınan İlhan Baş, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü. - Bursa