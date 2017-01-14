Emlak sektöründe yabancılara vatandaşlık teşviği

Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, "Gelişmiş batı ülkelerinin uyguladığı yöntemin Türkiye gayrimenkul sektörüne önemli desteği olacaktır" dedi.

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle birlikte 3 yıl satılmaması şerhi şartı ile 1 milyon Dolar'lık gayrimenkul alımlarında yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilecek. Uygulamaya emlak sektöründen destek mesajları gecikmedi. Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz,

"Gelişmiş Batı ekonomilerinin birçoğunda benzeri düzenlemeler uzun bir süredir uygulanmaktaydı. Hükümetimizin konuyla ilgili düzenlemesini özellikle ekonomik sonuçları bakımından faydalı buluyoruz. Gayrimenkul sektörü için önemli bir destek olacaktır. Hükümetimizin yapmış olduğu bu faydalı düzenlemenin yönetmelik ve tebliğlerinin de hızlıca hazırlanarak yürürlüğe girmesi 2017 yılı ve sonrasında yabancılara gayrimenkul satışlarını ciddi şekilde arttırarak ülkemize ve sektöre büyük katma değer sağlayacaktır."dedi. Yılmaz şunları ekledi: "Cathay Invest ve Nivo ailesi olarak bu aydan itibaren Körfez ülkelerinden başlayarak yurtdışında düzenleyeceğimiz birçok toplantıyla konuyu yabancı yatırımcıların gündemine taşıyacağız ve 2017 yılı boyunca konunun popülaritesini kaybetmeden gündemde kalması için toplantı ve etkinlikler düzenleyeceğiz".