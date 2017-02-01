Emlak Şebekesine Polis Operasyonu: 16 Gözaltı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazetelere 'Gayrimenkulleriniz karşılığında nakit verilir' şeklinde ilan vererek, kendilerine başvuran çok sayıda gayrimenkul sahibini dolandıkları belirlenen 16 kişilik bir şebekeyi belirledi. Polis ekipleri şebekeyi 6 ay fiziki ve teknik olarak takip etti. İstanbul'da Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa ilçeleri ile Batman'da bulunan 17 adrese 13 Ocak Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si polis memuru, 2'si tapu memuru toplam 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



ŞEBEKENİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ



Polis ekipleri yaptığı çalışmada şebekenin çalışma yöntemini de belirledi. Şebekenin gazetelere 'Gayrimenkulleriniz karşılığında nakit verilir' ilanı verdiği, bunun üzerine kendilerini arayarak nakit paraya ihtiyaçlarını olduğunu söyleyen kişileri seçtikleri belirlendi. Çete elemanları bunun üzerine 'Notere gidelim, gayrimenkulünüzü ipotek ettirelim, sonra istediğiniz parayı alın' diye mülk sahiplerini kandırarak zaman kazanarak paralarını ödemedikleri ve ilerleyen günlerde mallarını geri almak istedikleri zaman ölümle tehdit ettikleri iddia edildi.



YÜZLERCE KİŞİNİN GAYRİMENKULLERİNİ ALMIŞLAR



Ölümle tehdit edilen 31 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek konuyla ilgili şikayetçi oldu. Şebekenin 31 kişiye ait 10 milyon lira değerinde gayrimenkulünü aynı yöntemle elde ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, şebekenin mağdur ettiği yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışıyor.



4 ŞİRKETİN VE 16 ŞÜPHELİNİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU



Soruşturma sürecinde, gözaltına alınan 16 kişinin tüm mal varlıkları da incelendi. Polis ekipleri yaptığı incelemede şebeke lideri olduğu iddia edilen İsmet K.'nın 4 farklı şirket kurduğu belirlendi. Ekipler, şebekenin vurgun yaptıktan sonra gayri menkullerin kısa sürede şirketler arasında aktardığını ve izlerini kaybettirmek amacıyla paravan olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı. Şebekenin kullandığı 4 ayrı şirkete ait 148 gayrimenkul tapusu, 20 otomobil, 57 bin 500 lira nakit para ve tüm varlıklarına, savcılık kararıyla el konuldu.



12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si polis toplam 4 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şebeke lideri olduğu iddia edilen İsmet K. ile 2'si tapu memuru toplam 12 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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(POLİS KAMERASI)



-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar



-Aramalarda bulunan silahlar



-Bir çanta içinde bulunan tapular



-Şebekenin el konulan otomobillerinin görüntüsü



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)



-Sergiden görüntü



-Ele geçirilen silahlar



-Ele geçirilen tapuların görüntüsü



-Araç ruhsatları



-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



-Genel ve detaylar