Emlak Müşavirliği Yasası'na Destek

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Özalban, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ve Samsun Esnaf Odalar Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral'ı ziyaret etti.



Oral, ziyarette yaptığı konuşmada, Emlak Müşavirliği Yasası'nı desteklediklerini söyledi.



Yasanın çıkmasıyla kayıt dışı çalışan emlakçıların kayıt altına alınması için çalışacaklarını belirten Oral, "Bundan sonra vergi vermeyip tek başına iş takibi yapanlar, bakkal veya lokantacı gibi farklı alanlarda çalışıp da emlakçılık alanında faaliyet yürüten kimse bu işi yapamayacak. Odaya üye olmayan, vergi mükellefliği bulunmayan kişiler yasa çıkmadan önce üyeliklerini ve mükellefliği çıkartsın." dedi.



Kayıt dışı emlakçılık yaparak sektörü karalayan kişilerin yasayla ortadan kalkacağına inandığını vurgulayan Oral, "Bize bu konuda çok sayıda şikayet geliyor ancak bu kişilerin kayıtları ve vergi mükellefliği bulunmadığı için bir şey yapamıyorduk. Bundan sonra oda olarak daha etkin şekilde çalışıp bu tür kötü niyetli kişileri temizleyip, odamızı ve üyelerimizin adını takdir edilecek noktaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.



Özalban ise emlakçıların tapu işlemleri konusunda yaşanan sıkıntılarını çözeceklerini aktararak, üye kaydı bulunan emlakçılara pozitif ayrımcılık yapılacağını anlattı.



Yumbul da kayıt dışı çalışanların yakalanması için ekip oluşturduklarını, yakalanması durumunda idari para cezası alacaklarını dile getirdi.



Ziyarette İlkadım Tapu Müdürü Ahmet Bekdemir, Atakum Tapu Müdürü Satılmış Köse, Canik Tapu Müdürü Erdoğan Leylek ile Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkan Yardımcı Ramazan Mırık da bulundu.