Emlak Konut'tan 2017'de 8 Milyar Liralık Satış Hedefi

Emlak Konut GYO, bu yıl satış hedefini 8 milyar lira, net karını da 1 milyar 800 milyon lira olarak belirledi.



Emlak Konut'tan 2016 gerçekleşmeleri ve 2017 beklentilerine ilişkin yapılan açıklamada, 2016'yı 7 milyar 600 milyon liralık satışla kapatmayı öngören şirketin, bu yıl gelirlerini artırarak 8 milyar lira değerinde satış gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.



Açıklamada, 2016 için yüzde 90 artışla 1 milyar 800 milyon lira net kar açıklamayı öngören Emlak Konut'un, 2017 sonunda karlılığını koruyarak 1 milyar 800 milyon liralık başarısını tekrarlamayı amaçladığı, bu yıl içerisinde 1 milyon 279 bin 513 metrekare satış hedeflediği, toplamda 9 bin 900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, yaşanan tüm olumsuz dış koşullara ve azalan küresel risk iştahına karşın Türkiye'nin tüm ekonomik birimleriyle büyümeye katkı sağlamaya devam ettiğini ve aktif çalışmasını sürdürdüğünü belirterek, Emlak Konut GYO'nun, 2016 içerisindeki faaliyetleri ile ilgili devreye aldığı ve tüm kesimler tarafından destek gören "Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz" kampanyası ile Türkiye için çalışmaya devam ettiğini belirtti.



Kurum, "Bu kampanyayla ağustos ayında 2 bin 547 adet bağımsız bölüm 407 bin 29 metrekare satılabilir alan karşılığı 1 milyar 960 milyon TL değerinde satış gerçekleşti. Bir başka ifadeyle, ilk 7 ayda yapmış olduğu satışın toplamı kadar 'Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz' kampanyasında bir ayda satış yapmış olduk ve hem sektöre hem de ekonomiye moral olduk." ifadesini kullandı.



- "2016'da karımızı yüzde 90 artırıyoruz"



Murat Kurum, geçen yıl 6 adet anahtar teslimi projenin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, şirketin, 2016 için hedeflediği 1,8 milyar lira kar rakamını rahatlıkla yakalayacak bir performans sergilediğini, bu rakamı 2015 karı olan 952 milyon lira ile kıyasladıklarında, karlılıkta neredeyse yüzde 90'a yakın bir büyüme beklediklerini kaydetti.



Kurum, "Bu gerçekten de içinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde mükemmel bir büyüme oranı. Satış değeri olarak baktığımızda da kasım ayı itibarıyla 6,2 milyar TL değerine ulaştık. 2015 yılın toplam tutarı ise 5,9 milyar TL idi. İnanıyorum ki yılın son çeyreğinde satışa çıkardığımız bu projelerle birlikte 2016 yılı için belirlemiş olduğumuz 7,6 milyar TL satış ve 1,8 milyar TL net kar hedefine ulaşacağız. Ayrıca satış değeri olarak da geçen yılın üzerindeyiz." değerlendirmesini yaptı.



2017'de, 1,8 milyar TL net kar hedefi



Murat Kurum, 2016'nın Emlak Konut GYO için yeni hikayelerin yazıldığı, yeni atılımların yapıldığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Devam etmekte olduğumuz her işte muvaffak olduk ve Emlak Konut'un hikayesini her geçen gün daha da sağlamlaştırdık. Zorlu piyasa koşullarının hakim olduğu 2016'da çok ciddi üretim ve satış rakamlarına ulaşmayı başardık. Ülkemize ve insanımıza güveniyoruz. Türkiye'de daha yapılacak çok iş ve kat edilecek çok yol olduğunu düşünüyoruz. 2016'daki bu başarıyı 2017 yılında da İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinde projeler geliştireceğimiz ve yeni arsa alımları ve yeni ihalelerle sürdüreceğiz. 2017 yılında değeri 1,5 milyar TL'lik arsayı ihale etmeyi planlamaktayız. Bu da 10 milyar TL'lik iş yapacağımız anlamına geliyor. Diğer yandan, satış gelirlerimizi artırarak 8 milyar TL seviyesine çıkaracağız. Bu satışlarla birlikte yıl sonu net karımızı da 2016 seviyesinde koruyarak 1 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. "