Emlak Konut Kayaşehir'de Talep Toplama Süresi Uzatıldı

Başakşehir'de hayata geçirilen Emlak Konut Kayaşehir Evleri, 20 Mart'ta başlayan ön talep toplama sürecinde büyük ilgi gördü. Gelen taleplerin 175'i bir haftada satışa dönüştürüldü.Turyap, ön talep toplama sürecini mayıs ayına kadar uzattı.



Turyap açıklamasına göre, 504 daireden oluşan Başakşehir Emlak Konut Evleri'nin tamamı biterken, teslime hazır konutlardan edinmek isteyenler mayıs ayına kadar bin lira ön talep bedeli ile Turyap'a başvuracak. Ön talep bir hafta sonra kesin talebe dönüşecek. Bir ay içinde yüzde 25 peşinat tamamlanıp, kalan bakiye nakden veya konut kredisi ile 3 ay içinde ödenecek.



Sekiz ayrı hastane grubu ve Avrupa'nın en büyük şehir hastaneleri ile botanik bahçenin arasında yer alan Emlak Konut Başakşehir Evleri'nde 1+1'ler 214 bin lira, 2+1'ler 309 bin lira, 3+1'ler 381 bin lira, 4+1'ler 675 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Emlak Konut Kayaşehir Evleri'ne, metro durağı 250 metre, Şehir Parkı 500 metre, Sağlık Kent 1 kilometre, Başakşehir Devlet Hastanesi 5 kilometre, Başakşehir 6 kilometre, İstoç Ticaret Merkezi 8 kilometre, Tekstilkent 10 kilometre, Tem Otoyol 11 kilometre ve Atatürk Havalimanı 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Turyap Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bilge Özdemir, yoğun talep nedeniyle ön talep süresini uzattıklarını belirterek, ön talep uygulamasının mayıs ayında sona ereceğini, gelen taleplerin bir hafta içerisinde sonuçlandığını kaydetti. Özdemir, projede büyüklüğü 94 metrekareden başlayan 2+1 dairelere olan talebin arttığını, genellikle oturum için tercih edilen dairelerin havaalanı ve sağlık çalışanlarının ilgisini çektiğini aktardı.