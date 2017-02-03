Emlak Konut GYO Kampanyası Faiz Oranı ile Piyasa Faiz Oranı Karşılaştırması

Emlak Konut GYO Kampanyası Faiz Oranı ile En iyi Piyasa Faiz Oranı Karşılaştırması

20 Yıl (240 ay) vade için karşılaştırma

Kredi Tutarı Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Maliyet Piyasa 200.000 TL 1,14% 2.441 TL 585.767 TL GYO Kampanya 200.000 TL 0,75% 1.799 TL 431.868 TL

10 Yıl (120 ay) vade için karşılaştırma

Piyasa 200.000 TL 0,88% 2,705 TL 324.651 TL GYO Kampanya 200.000 TL 0,45% 2.161 TL 259.275 TL

5 Yıl (60 ay) vade için karşılaştırma

Piyasa 200.000 TL 0,88% 4,305 TL 258.284 TL GYO Kampanya 200.000 TL 0,00% 3.333 TL 200.000 TL

Emlak Konut GYO Kampanyası Peşinat Tutarı ile Mevcut Peşinat Karşılaştırması

200 bin TL için peşinat karşılaştırma

Peşinat Tutarı Sonra Ödenecek Piyasa 40.000 TL 0 TL GYO Kampanya 10.000 TL 30.000 TL

300 bin TL için peşinat karşılaştırma

Piyasa 60.000 TL 0 TL GYO Kampanya 15.000 TL 45.000 TL

400 bin TL için peşinat karşılaştırma

Piyasa 80.000 TL 0 TL GYO Kampanya 20.000 TL 60.000 TL

Ayrıca bu hesaplamaları istediğiniz tutara göre Hesapkurdu.com'un konut kredisi hesaplama sayfası üzerinden yapabilirsiniz.

Emlak Konut GYO'nun Konut Kampanyasının Detayları

1- Ne Zaman Başladı ve Ne Kadar Sürecek?

Emlak Konut GYO'nun 20 yıllık konut kampanyası, 1 Şubat 2017 tarihinde başladı ve 31 Mart 2017'de son bulacak.

2- Ne Kadar Peşinat Tutarı Gerekiyor?

Emlak Konut'un kampanyası kapsamından ev alımında sadece %5'lik bir peşinat isteniyor. Geriye kalan %15'lik peşinat kısmı ise alıcı ve satıcı arasında iş sonuna kadar varılan anlaşma kapsamında ödenecek.

3- Kampanya Kapsamında Hangi Bankalar ile Anlaşma Mevcut?

· Albaraka

· Garanti Bankası

· Halk Bank

· Türkiye İş Bankası

· VakıfBank

· Vakıf Katılım

· Yapı Kredi Bankası

· Ziraat Bankası

· Ziraat Katılım Bankası

Emlak Konut'un yukarıda belirtmiş olduğumuz 2'si katılım bankası olmak üzere 9 banka ile mevcut kampanyası için anlaşması mevcut. Anlaşmalı projelerden konut alınması durumunda belirtmiş olduğumuz bankalardan birine 31 Mart 2017'ye kadar başvurulması durumunda, kampanya kapsamındaki faiz oranları üzerinden konut kredisi kullanılabiliyor.

4- Kampanyaya Dâhil Olan Projelerin Konut Fiyatlarında Bir Artış Olacak mı?

Projeye katılan firmalar konut stoklarının en az %20'sini bu kampanya dâhilinde ve mevcut fiyatlamalarını değiştirmeden satacaklarını taahhüt ediyor. Firmaların bu taahhütlerini yerine getirdiklerinin denetimini ise Emlak Konut yapacak. Ayrıca %20 stok üzerinden bir konut satış yapılması durumunda, Emlak Konut ile firmalar kampanya şartlarını tekrar değerlendirecek.

5- Hangi Konut Projelerinde Geçerli?

Proje Adı İl İlçe Adım İstanbul İstanbul Başakşehir Avrupa Konutları Başakşehir İstanbul Başakşehir Avrupark İstanbul Başakşehir Başkent Emlak Konutları Ankara Çankaya Batışehir İstanbul Üsküdar Büyükyalı İstanbul İstanbul Zeytinburnu Emlak Konut Başakşehir Evleri İstanbul Başakşehir Ebruli Ispartakule İstanbul Avcılar Esenler Emlak Konutları İstanbul Esenler Evora Denizli Denizli Merkezefendi Evvel İstanbul İstanbul Başakşehir Gebze Emlak Konutları 3. Etap Kocaeli Gebze Göl Panoroma Evleri İstanbul Avcılar İstmarina İstanbul Kartal Karat 34 İstanbul Bahçelievler Karat Ofis Bakırköy İstanbul Bakırköy Koordinat Çayyolu Ankara Çankaya Körfezkent 4 Kocaeli Körfez Köy Zekeriyaköy İstanbul Sarıyer Maslak 1453 İstanbul Sarıyer Park Mavera 2 İstanbul Başakşehir Metropol İstanbul İstanbul Ataşehir Nevşehir Emlak Konutları Nevşehir Merkez Nidapark Kayaşehir İstanbul Başakşehir Nidapark Küçükyalı İstanbul Maltepe Niğde Emlak Konutları Niğde Merkez Sofa Loca Ankara Etimesgut Temaşehir Konya Konya Meram Tual Adalar İstanbul Kartal Tual Bahçekent İstanbul Başakşehir

Kaynak: Hesapkurdu.com – Emlak Konut GYO