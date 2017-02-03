Emlak Konut GYO Kampanyası Faiz Oranı ile Piyasa Faiz Oranı Karşılaştırması

Hesapkurdu.com'un değerlediği habere göre, Emlak Konut GYO'nun %5 peşinat ile 20 yılda aylık %0,79, 10 yılda aylık %0,45 faiz oranı, 5 yılda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunan "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası başladı.

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Emlak Konut GYO Kampanyası Faiz Oranı ile En iyi Piyasa Faiz Oranı Karşılaştırması

20 Yıl (240 ay) vade için karşılaştırma

Kredi Tutarı

Faiz Oranı

Aylık Taksit

Toplam Maliyet

Piyasa

200.000 TL

1,14%

2.441 TL

585.767 TL

GYO Kampanya

200.000 TL

0,75%

1.799 TL

431.868 TL

10 Yıl (120 ay) vade için karşılaştırma

Piyasa

200.000 TL

0,88%

2,705 TL

324.651 TL

GYO Kampanya

200.000 TL

0,45%

2.161 TL

259.275 TL

5 Yıl (60 ay) vade için karşılaştırma

Piyasa

200.000 TL

0,88%

4,305 TL

258.284 TL

GYO Kampanya

200.000 TL

0,00%

3.333 TL

200.000 TL

Emlak Konut GYO Kampanyası Peşinat Tutarı ile Mevcut Peşinat Karşılaştırması

200 bin TL için peşinat karşılaştırma

Peşinat Tutarı

Sonra Ödenecek

Piyasa

40.000 TL

0 TL

GYO Kampanya

10.000 TL

30.000 TL

300 bin TL için peşinat karşılaştırma

Piyasa

60.000 TL

0 TL

GYO Kampanya

15.000 TL

45.000 TL

400 bin TL için peşinat karşılaştırma

Piyasa

80.000 TL

0 TL

GYO Kampanya

20.000 TL

60.000 TL

Ayrıca bu hesaplamaları istediğiniz tutara göre Hesapkurdu.com'un konut kredisi hesaplama sayfası üzerinden yapabilirsiniz.

Emlak Konut GYO'nun Konut Kampanyasının Detayları

1- Ne Zaman Başladı ve Ne Kadar Sürecek?

Emlak Konut GYO'nun 20 yıllık konut kampanyası, 1 Şubat 2017 tarihinde başladı ve 31 Mart 2017'de son bulacak.

2- Ne Kadar Peşinat Tutarı Gerekiyor?

Emlak Konut'un kampanyası kapsamından ev alımında sadece %5'lik bir peşinat isteniyor. Geriye kalan %15'lik peşinat kısmı ise alıcı ve satıcı arasında iş sonuna kadar varılan anlaşma kapsamında ödenecek.

3- Kampanya Kapsamında Hangi Bankalar ile Anlaşma Mevcut?

· Albaraka

· Garanti Bankası

· Halk Bank

· Türkiye İş Bankası

· VakıfBank

· Vakıf Katılım

· Yapı Kredi Bankası

· Ziraat Bankası

· Ziraat Katılım Bankası

Emlak Konut'un yukarıda belirtmiş olduğumuz 2'si katılım bankası olmak üzere 9 banka ile mevcut kampanyası için anlaşması mevcut. Anlaşmalı projelerden konut alınması durumunda belirtmiş olduğumuz bankalardan birine 31 Mart 2017'ye kadar başvurulması durumunda, kampanya kapsamındaki faiz oranları üzerinden konut kredisi kullanılabiliyor.

4- Kampanyaya Dâhil Olan Projelerin Konut Fiyatlarında Bir Artış Olacak mı?

Projeye katılan firmalar konut stoklarının en az %20'sini bu kampanya dâhilinde ve mevcut fiyatlamalarını değiştirmeden satacaklarını taahhüt ediyor. Firmaların bu taahhütlerini yerine getirdiklerinin denetimini ise Emlak Konut yapacak. Ayrıca %20 stok üzerinden bir konut satış yapılması durumunda, Emlak Konut ile firmalar kampanya şartlarını tekrar değerlendirecek.

5- Hangi Konut Projelerinde Geçerli?

Proje Adı

İl

İlçe

Adım İstanbul

İstanbul

Başakşehir

Avrupa Konutları Başakşehir

İstanbul

Başakşehir

Avrupark

İstanbul

Başakşehir

Başkent Emlak Konutları

Ankara

Çankaya

Batışehir

İstanbul

Üsküdar

Büyükyalı İstanbul

İstanbul

Zeytinburnu

Emlak Konut Başakşehir Evleri

İstanbul

Başakşehir

Ebruli Ispartakule

İstanbul

Avcılar

Esenler Emlak Konutları

İstanbul

Esenler

Evora Denizli

Denizli

Merkezefendi

Evvel İstanbul

İstanbul

Başakşehir

Gebze Emlak Konutları 3. Etap

Kocaeli

Gebze

Göl Panoroma Evleri

İstanbul

Avcılar

İstmarina

İstanbul

Kartal

Karat 34

İstanbul

Bahçelievler

Karat Ofis Bakırköy

İstanbul

Bakırköy

Koordinat Çayyolu

Ankara

Çankaya

Körfezkent 4

Kocaeli

Körfez

Köy Zekeriyaköy

İstanbul

Sarıyer

Maslak 1453

İstanbul

Sarıyer

Park Mavera 2

İstanbul

Başakşehir

Metropol İstanbul

İstanbul

Ataşehir

Nevşehir Emlak Konutları

Nevşehir

Merkez

Nidapark Kayaşehir

İstanbul

Başakşehir

Nidapark Küçükyalı

İstanbul

Maltepe

Niğde Emlak Konutları

Niğde

Merkez

Sofa Loca

Ankara

Etimesgut

Temaşehir Konya

Konya

Meram

Tual Adalar

İstanbul

Kartal

Tual Bahçekent

İstanbul

Başakşehir

Kaynak: Hesapkurdu.com – Emlak Konut GYO

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