Emlak Konut GYO Kampanyası Faiz Oranı ile Piyasa Faiz Oranı Karşılaştırması

Emlak Konut GYO Kampanyası Faiz Oranı ile En iyi Piyasa Faiz Oranı Karşılaştırması
20 Yıl (240 ay) vade için karşılaştırma
|
Kredi Tutarı
|
Faiz Oranı
|
Aylık Taksit
|
Toplam Maliyet
|
Piyasa
|
200.000 TL
|
1,14%
|
2.441 TL
|
585.767 TL
|
GYO Kampanya
|
200.000 TL
|
0,75%
|
1.799 TL
|
431.868 TL
10 Yıl (120 ay) vade için karşılaştırma
|
Piyasa
|
200.000 TL
|
0,88%
|
2,705 TL
|
324.651 TL
|
GYO Kampanya
|
200.000 TL
|
0,45%
|
2.161 TL
|
259.275 TL
5 Yıl (60 ay) vade için karşılaştırma
|
Piyasa
|
200.000 TL
|
0,88%
|
4,305 TL
|
258.284 TL
|
GYO Kampanya
|
200.000 TL
|
0,00%
|
3.333 TL
|
200.000 TL
Emlak Konut GYO Kampanyası Peşinat Tutarı ile Mevcut Peşinat Karşılaştırması
200 bin TL için peşinat karşılaştırma
|
Peşinat Tutarı
|
Sonra Ödenecek
|
Piyasa
|
40.000 TL
|
0 TL
|
GYO Kampanya
|
10.000 TL
|
30.000 TL
300 bin TL için peşinat karşılaştırma
|
Piyasa
|
60.000 TL
|
0 TL
|
GYO Kampanya
|
15.000 TL
|
45.000 TL
400 bin TL için peşinat karşılaştırma
|
Piyasa
|
80.000 TL
|
0 TL
|
GYO Kampanya
|
20.000 TL
|
60.000 TL
Ayrıca bu hesaplamaları istediğiniz tutara göre Hesapkurdu.com'un konut kredisi hesaplama sayfası üzerinden yapabilirsiniz.
Emlak Konut GYO'nun Konut Kampanyasının Detayları
1- Ne Zaman Başladı ve Ne Kadar Sürecek?
Emlak Konut GYO'nun 20 yıllık konut kampanyası, 1 Şubat 2017 tarihinde başladı ve 31 Mart 2017'de son bulacak.
2- Ne Kadar Peşinat Tutarı Gerekiyor?
Emlak Konut'un kampanyası kapsamından ev alımında sadece %5'lik bir peşinat isteniyor. Geriye kalan %15'lik peşinat kısmı ise alıcı ve satıcı arasında iş sonuna kadar varılan anlaşma kapsamında ödenecek.
3- Kampanya Kapsamında Hangi Bankalar ile Anlaşma Mevcut?
· Albaraka
· Garanti Bankası
· Halk Bank
· Türkiye İş Bankası
· VakıfBank
· Vakıf Katılım
· Yapı Kredi Bankası
· Ziraat Bankası
· Ziraat Katılım Bankası
Emlak Konut'un yukarıda belirtmiş olduğumuz 2'si katılım bankası olmak üzere 9 banka ile mevcut kampanyası için anlaşması mevcut. Anlaşmalı projelerden konut alınması durumunda belirtmiş olduğumuz bankalardan birine 31 Mart 2017'ye kadar başvurulması durumunda, kampanya kapsamındaki faiz oranları üzerinden konut kredisi kullanılabiliyor.
4- Kampanyaya Dâhil Olan Projelerin Konut Fiyatlarında Bir Artış Olacak mı?
Projeye katılan firmalar konut stoklarının en az %20'sini bu kampanya dâhilinde ve mevcut fiyatlamalarını değiştirmeden satacaklarını taahhüt ediyor. Firmaların bu taahhütlerini yerine getirdiklerinin denetimini ise Emlak Konut yapacak. Ayrıca %20 stok üzerinden bir konut satış yapılması durumunda, Emlak Konut ile firmalar kampanya şartlarını tekrar değerlendirecek.
5- Hangi Konut Projelerinde Geçerli?
|
Proje Adı
|
İl
|
İlçe
|
Adım İstanbul
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Avrupa Konutları Başakşehir
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Avrupark
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Başkent Emlak Konutları
|
Ankara
|
Çankaya
|
Batışehir
|
İstanbul
|
Üsküdar
|
Büyükyalı İstanbul
|
İstanbul
|
Zeytinburnu
|
Emlak Konut Başakşehir Evleri
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Ebruli Ispartakule
|
İstanbul
|
Avcılar
|
Esenler Emlak Konutları
|
İstanbul
|
Esenler
|
Evora Denizli
|
Denizli
|
Merkezefendi
|
Evvel İstanbul
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Gebze Emlak Konutları 3. Etap
|
Kocaeli
|
Gebze
|
Göl Panoroma Evleri
|
İstanbul
|
Avcılar
|
İstmarina
|
İstanbul
|
Kartal
|
Karat 34
|
İstanbul
|
Bahçelievler
|
Karat Ofis Bakırköy
|
İstanbul
|
Bakırköy
|
Koordinat Çayyolu
|
Ankara
|
Çankaya
|
Körfezkent 4
|
Kocaeli
|
Körfez
|
Köy Zekeriyaköy
|
İstanbul
|
Sarıyer
|
Maslak 1453
|
İstanbul
|
Sarıyer
|
Park Mavera 2
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Metropol İstanbul
|
İstanbul
|
Ataşehir
|
Nevşehir Emlak Konutları
|
Nevşehir
|
Merkez
|
Nidapark Kayaşehir
|
İstanbul
|
Başakşehir
|
Nidapark Küçükyalı
|
İstanbul
|
Maltepe
|
Niğde Emlak Konutları
|
Niğde
|
Merkez
|
Sofa Loca
|
Ankara
|
Etimesgut
|
Temaşehir Konya
|
Konya
|
Meram
|
Tual Adalar
|
İstanbul
|
Kartal
|
Tual Bahçekent
|
İstanbul
|
Başakşehir
Kaynak: Hesapkurdu.com – Emlak Konut GYO