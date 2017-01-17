EMITT Turizm Fuarı, 26 - 29 Ocak'ta Tüyap'ta!

Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı, 26 - 29 Ocak 2017'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 21. yılında erken rezervasyon indirimleri, tatil çekilişleri, Türkiye'nin de dâhil olduğu 80 ülkenin tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunları için buluşma noktası olacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde turizm sektörünü aynı platformda bir araya getirecek. Fuar kapsamında düzenlenecek panellerde "Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler" ve "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" başlıkları ele alınacak. EMITT süresince Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından çeşitli sahne gösterileri ve stant etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Fuar; ilk iki gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak.

Türkiye'nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 70.000 m²'lik 12 salonda gerçekleşecek. 21'inci kez turizm sektörünün buluşma adresi olmaya hazırlanan EMITT, 80 ülkeden 5.000 firma ve markayı bir araya getirecek.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek fuarı 60.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunacak olan EMITT'te katılımcılar, fuar kapsamında yapacakları anlaşmalarla, iş hacimlerini arttırma olanağı bulacaklar. Fuarda; ülke pavilyonları, Türkiye'nin tatil destinasyonları, yaz turizmi kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turizm merkezleri, tur operatörleri, acenteler katılımcı olarak yer alacak.

EMITT ziyaretçileri ise fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun olan tatil seçeneklerine karar verebilecek. 28 - 29 Ocak tarihlerinde ziyaretçilere açık olan EMITT'te seyahat severlerin bütçelerine uygun tatil rotaları cazip fiyatlar ve "Erken rezervasyon" kampanyaları ile sunulacak.

Turizm sektörünün lider isimleri EMITT'te!

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT, bu yıl da turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev sahipliği yapacak. Fuar kapsamında düzenlenecek ilk panel "Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler" başlığıyla 26 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek. TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner'in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai, HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler ve DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmacı olarak yer alacak.

"Kent, Kültür ve Yaşam: Mardin" konulu panel ise yine fuarın birinci günü saat 14.30'da gerçekleşecek. T.C Dicle Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen panelde konuşmacı olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, MARSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Nehrozoğlu ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ bulunacak.

Fuarın ikinci gününde ise "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" paneli saat 14.30'da Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alacak.

Yurtdışı Alım Heyeti Programı 55 ülkeden alım heyetlerini ağırlayacak!

EMITT Turizm Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti Programı düzenlenecek. TravelShop Turkey işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında 55 ülke başvuruda bulundu. Programa başvuran ülkeler arasında; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Makedonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor.

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: "EMITT, sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi. Fuar, turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres niteliğini taşıyor. Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve Mauritius'un ilk kez katılacağı EMITT; katılımcılarıyla, ziyaretçi sayısıyla ve turizm sektörüne kazandırdığı ticari hacim ile gücünü ortaya koyacak. Turizm sektörüne her yıl katkı sağlayan Yurtdışı Alım Heyetleri Programı'na bu yıl 55 ülkeden 200'ü aşkın satın almacıyı bir araya getireceğiz. Bu program kapsamında yapılan görüşmeler, turizm sektörünün 2017 yılındaki rotasını çizmiş olacak. Fuar kapsamında düzenleyeceğimiz panellerde ise; dünya turizm sektörünün lider isimlerini, ülkemiz turizm sektörü temsilcileriyle bir araya getireceğiz ve sektöre bilgi akışı sağlayacağız. EMITT'te bu sene sektörün gelişmesine paralel olarak organize ettiğimiz, Kış Turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel Bölümü ve Hotel Destek Ekipmanları Özel Bölümü ile ziyaretçilere farklı seçenekler sunacağız" dedi.