Emitt'teki Bolu Standına Yoğun İlgi

Uluslararası ve bölgeler arası turizm faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Bolu Belediyesinin yöresel standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Stantta Akşemseddin'in işlendiği kabak ise büyük ilgi çekti.



Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turizm profesyonellerini buluşturarak ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21'inci kez ziyaretçileriyle buluştu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde seyahat tutkunlarıyla, turizm profesyonelleri, acenteler ve birçok tur şirketini bir araya getiren fuarda Bolu Belediyesinin yöresel ürünlerden kurduğu standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İkinci gününde devam eden EMITT'teki Bolu standında bir yandan büyük bir kabak üzerine Akşemseddin'in yüzü işlenirken, bir yandan tahta kaşık yapılması ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Stantta Bolu'nun doğal güzellikleri ve turistik alanları hakkında bilgi veren broşürler de ziyaretçilere dağıtıldı. Yöresel lezzetlerin vatandaşlara ikram edildiği stantta ilde bulunan önemli mekanlardan Kartalkaya, Gölcük, Gerede, Abant Gölü gibi birçok yer fuar ziyaretçilerine tanıtıldı. Stant yetkilileri, fuara katılan ziyaretçileri Bolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini görmeye davet etti.



"Bolu turizmde atağa geçti, uçuşa geçti"



Bolu'nun turizm anlamında çok önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, "Bolu ilimiz iki büyük şehir İstanbul ve Ankara arasında dünyanın en güzel şehirlerinden tabiatın kalbi dediğimiz, bu sloganla yola çıktığımız bir ilimizdir. Doğal güzellikleri gerçekten Rabbim o kadar bol ve geniş vermiş ki Türkiye'nin dünyanın en güzel yeri, herkesi Bolu'ya bekliyoruz. İstanbul'dan girdiğiniz zaman Abant ile başlıyorsunuz. Şehrin kendi güzelliği, doğası bambaşka güzel Gölcük'e uğruyorsunuz, oradan Kartalkaya'ya uğrayarak Gerede Esentepe'den yolunuza Ankara'dan devam ediyorsunuz. 12 yıldır biz bu fuarlara katılıyoruz, katıldığımız her fuardan sonra mutlaka yüzde 20 oranında ziyaretçi artışımız oluyor. Şuan Bolu turizmde atağa geçti, uçuşa geçti diyebiliriz. Çünkü konaklama noktasında bir çok otelimiz, termal tesislerimiz de çoğaldı. Bu noktada inşallah daha çok insanı, yerli ve yabancı turistlerimizi Bolu'ya bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL