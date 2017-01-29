Emıtt'te 'Soğuk Heykeller' Sıcak İlgi Gördü

Bu yıl 21. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Edremit Belediyesi'nin soğuk heykelleri sıcak bir ilgi gördü



EMITT'te Edremit Belediyesi standında yer alan 'soğuk heykeller' ilgi odağı oldu. İzmir Soğuk Heykel Atölyesi sanatçılarının el yüz ve kıyafetlerini özel boyalar ile boyayarak günde 8 saat boyunca birer saatlik performansları ile dikkatleri çekiyor. Aeneas ve Zeytinci Kadın heykelleri başta çocuklar olmak üzere TÜYAP'a gelen herkesin beğenisini topluyor. Edremit'in daha önceki tanıtım faaliyetlerinde de kullanılan soğuk heykellerin önümüzdeki tanıtım faaliyetlerinde de kullanılacağı öğrenildi. Standı ziyaret eden ziyaretçiler soğuk heykellere sıcak ilgi gösterdi.



Zaman zaman ani hareketleri el ziyaretçileri anlık şaşırtan soğuk heykeller hakkında bilgi veren Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl, "İlçemizin değerlerini soğuk heykeller ile farklı bir şekilde tanıtıyoruz. Soğuk heykeller tanıtım faaliyetlerimize farklı bir renk katıyor. Ziyaretçiler tarafından da ilgi ile karşılanıyor" dedi.



Satıl, soğuk heykellerin önümüzdeki tanıtım faaliyetlerinde de yer alabileceğini ifade etti. Ziyaretçiler de soğuk heykelleri çok ilginç bulduklarını ancak farklı ve başarılı bir tanıtım olduğunu ifade ettiler. - BALIKESİR