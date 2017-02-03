Emıtt'te Hakkari'ye Ödül

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Hakkari Valiliğine "en i·yi çıkış yapan stant" ödülü verildi.



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren fuarda Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü stant açtı.



Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören stantta Vali Cüneyit Orhan Toprak, misafirleri ağırladı.



Fuarda Hakkari Valiliğine "en i·yi çıkış yapan stant" ödülü verildi.



Teşekkür plaketini fuar yetkililerinden alan İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, plaketi Vali Cüneyit Orhan Toprak'a makamında teslim etti.



Toprak, 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun da katıldığı fuarda Hakkari standının iyi bir çıkış yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.