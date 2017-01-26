Emitt'te Gestaş Standına Yoğun İlgi

Uluslararası ve bölgeler arası turizm faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Çanakkale'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla kurulan GESTAŞ standı yoğun ilgi gördü.



Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turizm profesyonellerini buluşturarak bölgelerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan EMITT fuarı 21'inci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 26-29 Aralık tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Çanakkale'nin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla GESTAŞ standı kuruldu. Turistik bölgeleri ve doğal güzellikleri ile önemli bir dünya kenti olan Çanakkale, ilde bulunan tarihi savaş kalıntıları, şehitlikler ve masmavi deniziyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



"GESTAŞ her zaman Çanakkale'nin arkasında"



Çanakkale'nin Türkiye ve dünya için önemli bir kent olduğuna dikkat çeken GESTAŞ Müdürü Volkan Uslu, "EMİTT Türkiye ve dünya için çok önemli turizm fuarlarından bir tanesi Çanakkale'mizi tanıtmak GESTAŞ olarak tanıtılmasına katkı sağlamak için fuara katıldık. GESTAŞ Çanakkale'de ve bölgede deniz ulaşımını sağlayan önemli bir firmadır. Yılda 15 milyon farklı alanlarda 12 destinasyon da ve iskelede farklı ulaşım lokasyonlarına taşıyoruz. Marka kent Çanakkale'yi oluşturmak için GESTAŞ'ın her zaman Çanakkale'nin arkasında olduğunu hissettirmek için buradayız. Fuarın bugün ilk günü ilgi yoğun, ziyaretçi sayısı günden güne artıyor" dedi. - İSTANBUL