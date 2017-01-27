Emıtt'te Batman'ı Tanıtamıyorlar'

Türkiye Gençlik Konseyi Merkez Yürütme Konseyi Başkanı Mekan Görük, bu yıl 21'incisi düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı'nda Batman'ın tanıtılamadığını savundu. Görük, fuarda Batman'ın dışarıya değil, Batmanlılara tanıtıldığını da ileri sürdü.



Türkiye Gençlik Konseyi Merkez Yürütme Konseyi Başkanı Mekan Görük, EMITT Turizm Fuarı'nda Batman'ın yeteri kadar tanıtılamadığını öne sürdü. Görük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fuarların amacının kenti dışarıya tanıtmak olduğunu belirterek, "Televizyonlarda her gün bir ilin tanıtımını görüyoruz. Batman standını bugüne kadar ulusal basında hiç görmedik. Yerel basına servis edilen fotoğraflara bakıldığında da her yıl aynı simalar standı ziyaret ediyor. Batmanlı olmayanların standı gezdiğine şahit olmadık. ya bu fuarlara katılmaktan vazgeçin ya da hakkıyla yapın" dedi.



"Tanıtım, otellerin doluluk oranında belli olur"



Yapılan tanıtımların kentteki ekonomiye katkı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Görük, "Son yıllarda Batman'daki otellerin doluluk oranına bakıldığında Batmanı ne kadar tanıttıkları belli oluyor. Batmanlı sanatçılarımız var kimse buna ön ayak olamadığı için Batman'da etkinlik ve konser yapamıyor. Stantta çekirdek ve ekmek tanıtılacağına Ahmet Güneş'teki gibi dünyaca tanınmış Batmanlı ressamın tablolarını asabilirler ve bu eserin Batmanlı bir sanatçı tarafından yapıldığı gösterilebilir. Resimlere bakıldığında fuarla alakalı hiç bir şey yok mu? Sadece aynı simaların fotoğrafları boy boy gazetelerde yayınlanıyor. Madem niyetleri Batman'ı dışarıya tanıtmak değilse, oraya harcadıkları parayı, Batman'da sanat, futbol gibi alanlarda uğraş veren gençlere harcayarak destek olabilirler" diye konuştu. - BATMAN