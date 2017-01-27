Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan Diyarbakır standında kentin örgü peyniri, folklor gösterisi ve kadayıfı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Fuara, Diyarbakır Valiliğinin koordinesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TURSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, Turizm işletmeleri katılıyor.
Bu yıl 140 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen 21. EMITT Fuarında Diyarbakır standını ziyaret eden ziyaretçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla tarafından karşılandı.
Gelen misafirlere Diyarbakır Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım materyallerinin yanı sıra yöresel lezzetlerden Diyarbakır çöreği, erimiş peynir, burma kadayıf ikram ediliyor.
Stantta bulunan dev ekranda ise Diyarbakır'ın tanıtım videoları yer alıyor.
Emıtt Fuarında Diyarbakır Standına Yoğun İlgi
Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan Diyarbakır standında kentin örgü peyniri, folklor gösterisi ve kadayıfı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük turizm fuarı olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan Diyarbakır standında kentin örgü peyniri, folklor gösterisi ve kadayıfı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.