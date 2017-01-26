Emıtt Fuarı'nda Edremit Standına Büyük İlgi

TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki 29 Ocak'a kadar devam edecek EMITT'te Edremit standı büyük ilgi görüyor.



Balıkesir'in Edremit ilçesi, 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 21. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) yerini aldı. Edremit Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Edremit Ticaret Odası, Ticaret Borsası tarafından birlikte hazırlanan stantta ilçenin tanıtımı yapılıyor. Edremit heyeti, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nin 3 numaralı salonunun C-371 numaralı standında ziyaretçilerine ağırlıyor. Turizm profesyonellerine, seyahat acenteleri ve tur operatörleri başta olmak üzere bütün konuklara Kazdağları'nın yemyeşil doğası ile Ege'nin masmavi sularının buluştuğu Edremit'in tanıtımı yapılıyor. Edremit standında ilçenin doğal güzelliklerinden Kazdağları'na, termal kaynaklarından mavi bayraklı plajlarına, tarihi Antandros kentinden Roma'ya gidip İtalya'yı kuran Aeneas'a, dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağlarına kadar zenginlikler anlatılıyor. Ayrıca turizm işletmecileri tarafından tesis ve işletmeler ile tanıtıcı bilgiler veriliyor. Edremit'in diğer tanıtım faaliyetlerinde soğuk heykeller de görev yaparak ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.



Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "EMITT bildiğimiz gibi dünyada en önemli fuarlarından bir tanesi. Edremit uzun yıllardır bu fuarlara katılıyor. Edremit'i turizm fuarında sektör elemanlarına ve turizmcilere tanıtmak istiyoruz. Bunun dışında Edremit Ticaret Odası'nın katkılarıyla ayrıca zeytinyağıcıların da bir standı var. Fuarda zeytinimizi ve zeytinyağımızı da ciddi bir şekilde tanıtımı için uğraş veriyoruz" dedi.



Kazdağları'nın önemli bir turizm değeri olduğunu ifade eden Başkan Saka, "Kazdağları sadece doğal bir güzellik değil. Kazdağları geçmişten gelen tarihinde çok önemli bilgileri içinde saklayan bir dağ silsilesi. 143 çeşit endemik bitki var. 38 tanesi sadece Kazdağlarında. Geri kalanı da dünyada ender bitkilerden. Bunun dışında doğal güzellikler yönünden mavi ve yeşilin birbirine girmesi insana yaşama sevinci veriyor. Edremit dünyada deniz seviyesinde en yüksek oksijen oranına sahip bir bölge. Bu da sağlık turizmi açısından Edremit'i çok önemli bir hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde sağlık turizmi ile ilgili tesislerde Edremit'te yükselmeye başlayacak" diye konuştu. - BALIKESİR