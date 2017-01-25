Emitt Fuarı'na Doğru

Çınarcık Belediyesi, İstanbul'da düzenlenecek EMİTT Fuarı'na katılacak.



Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt AA muhabirine yaptığı açıklamada, EMİTT Fuarı'nın geri dönüşlerinin çok hızlı olduğunu söyledi.



Çınarcık'ın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla fuarların çok önemli olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:



"EMİTT Fuarı'na Çınarcık olarak ikinci kez katılıyoruz. Bundan önce Çınarcık Belediyesi hiç katılmamıştı, geçen yıl ilk defa bizimle katıldı. Fuara 81 vilayet katılıyor. Bütün dünya oraya akıyor. Çınarcık'ı herkese tanıtmak, fark yaratmak istiyoruz. Hiç Çınarcık'ın ismini duymamış insanlar, Marmara Bölgesinde böyle bir yer olduğunu öğrendi. Bizde bunu amaçlıyorduk. Bu yıl 'Çınarcık işi' ile ilgili çok ciddi bir sunum yapacağız. Çınarcık işinden elbiseler dikildi, manken üzerinde tanıtılacak. Geçen yıl elde ettiğimiz tecrübeye, bu yıl daha fazla şey katacağız. Çınarcık'ın zeytinyağını, balını, kolonyasını vatandaşlarımıza sunacağız."