Emıtt'e Yalova Damgası

EMITT-21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde ilçe belediyelerinin de yer aldığı stant organizasyona damga vurdu.



Dünyanın 5.büyük fuarı olan EMIT 2017 Yalova Standı; Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı'yı ve Kültür ve Turizm Müsteşarı Ömer Arısoy'u, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ile birçok ilin vali ve vali yardımcısını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel'i, birçok il ve ilçe belediye başkanı ile il kültür müdürlerini ağırladı.



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TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT - 21 Fuarında Yalova en üst düzeyde temsil edildi. Fuarda Altınova Belediyesi tarafından 5 bin çiçek, bir ton kivi, 500 kavanoz Kivi Reçeli dağıtıldı. Armutlu ilçesi, yeşil ve siyah zeytin ile zeytin yağını ziyaretçilerine dağıtırken, Çiftlikköy havlu, çiçek ve çocuklara oyuncak dağıttı. Termal'in turizm tanıtımını yaptığı fuarda Çınarcık tarafından Çınarcık Kolonyası dağıtıldı. Kültür ve Turizm İl müdürlüğünce de Sabun Çiçeği, İpek Koza El Ürünleri, Çine eserleri, Boynuz İşleme Sanatı tanıtıldı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru ve Minyatür Sanatçısı Suna Koçal, misafirlere ebru yaptırarak, kendilerine hediye etti. Öte yandan, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği açtığı stantta Yalova balı ile arıcılık ürünlerini tanıttı. - YALOVA