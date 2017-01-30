Emıtt'e Halk Dansları Gösterisi

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'de Düzce Belediyesi Halk Danslarının gösterisi büyük beğeni ile izlendi. EMITT'ın ana salonundaki gösteride halk dansları topluluğu çeşitli yörelerin oyunlarını sergilediler.



İstanbul Beylikdüzü TÜYAP fuarında 26-29 Ocak tarihleri arasında 4 gün süren Doğu Akdeniz Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'de Düzce standı ile Düzce Belediyesinin etkinlikleri büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda Düzce Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun ana salondaki gösterileri de dikkat çekti. Kısa bir süre önce Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve her yaştan ve meslekten 32 dansçının yer aldığı Halk Dansları Topluluğunun Türkiye'nin çeşitli yörelerinden sergilediği gösteriler büyük beğeni ile izlendi. - DÜZCE