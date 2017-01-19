Emitt 26 Ocak'ta Kapılarını Açıyor

Bayburt, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'te yöresel lezzetleri, kültürü ve kendine özgü motifleriyle bir kez daha görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen otelleri, acenteleri, işletmecileri, girişimcileri, turizm profesyonellerini ve turizm meraklılarını buluşturan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bölgenin en önemli buluşma noktası olarak kabul ediliyor.



Zengin Tatlar Ziyaretçilerin Beğenisine Sunulacak



26 Ocak 2017'de kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açmaya hazırlanan Emitt fuarında Bayburt ziyaretçilerini bu yıl 12. hol e-1206 numaralı stand da ağırlayacak. Eşsiz mutfağından damak tatları, zengin kültürü, el sanatları ve folklorik öğeleriyle Bayburt 'un tüm unsurlarıyla yer alacağı fuar 29 Ocak'ta sona erecek. - BAYBURT