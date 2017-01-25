Emıtt 2017 21.doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen EMITT 2017 21.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Seyahat Acentelerı, Oteller, Rent A Car Şirketleri, Turizm Büroları, Turizm Bakanlıkları, Bölgesel Turizm Tanıtma Ofisleri şeklindedir.



Düzenleyici: E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.



Konusu: Turizm



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı