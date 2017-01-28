Emisyon Soruşturması Bosch ve Fiat'a Uzanıyor

CARMEDYA.COM – Volkswagen Grup ile başlayan dizel emisyon skandalında soruşturmanın boyutları en büyük tedrikçisi Bosch'a ve Fiat Chrysler'a doğru genişliyor.



2015 yılını Eylül ayında başlayan incelemeler her gün daha geniş bir alana yayılırken, ABD mahkemeleri şimdi de 2.0 ve 3.0 litrelik dizel motorları etkileyen emisyon testlerini aldatan yazılımla ilgili VW Grup ile çalışan en büyük tedarikçi Bosch'u mercek altına aldı. Soruşturma ve inceleme devam ederken, Bosch'un henüz bu konuya bir katkısı olup olmadığı ise netlik kazanmış değil.



Dünyanın saygın otomotiv yayınlarından Automotive News'in haberine göre; geçtiğimiz ay Bosch, San Fransisco'da ABD federal mahkemesi iler bir prensip anlaşmasına vardı ancak bu anlaşmanın detayları Yargıç Charles Breyer tarafından henüz açıklanmadı. Şirket anlaşmayı doğrularken, tüm detayların 4 Mayıs tarihinde açıklanacağını duyurdu. Bununla beraber geçtiğimiz ay VW yöneticilerinden birisi Miami'de tutuklanmıştı. Bosch tarafından yapılan açıklamada şirket çalışanlarına seyahat kısıtlamasının ise söz konusu olmadığı duyuruldu.



ABD'de yürütülen incelemede VW yazılımlarına Bosch çalışanlarının katkısı olup olmadığı en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Bosch aynı zamanda Fiat Chrysler'ın da teknoloji tedarikçisi olduğu için ABD'de bir yandan da Fiat Chrysler'a yönelik olası emisyon hilesi için detaylı bir inceleme başlatıldı. Bosch Grup CEO'su Volkmar Denner bu konuda gelen sorulara henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.



Tüm bu incelemelere karşın Bosch, geleceğe yönelik vizyonun sürdürmeye devam ediyor ve 300 milyon euro hacminde devasa bir yatırımla 2012 yılına kadar geliştirmeyi hedeflediği yapay zeka teknolojisi üzerine çalışıyor.