Emirhan İlk Ameliyatını Oldu

Niğde'nin Ulukışla ilçesinin İlhan köyünde yaşayan kifoskolyoz hastası (omurga eğriliği) 16 yaşındaki Emirhan Avşar ameliyat olmazsa sakat kalacaktı. Emirhan İlk ameliyatını Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde oldu.



Sosyal medyada ilk ameliyatını olduğunu paylaşan kifoskolyoz hastası Emirhan Avşar yaptığı paylaşımda şunları yazdı; "Çok şükür bugün ilk ameliyatımı oldum beyincik ameliyatı. Doktor operasyonun iyi ve başarılı geçtiğini söyledi. İkinci ameliyat olarak asıl olacak olan omurilik ameliyatı gerçekleşecek Allah'ın izniyle dualarınızı eksik etmeyin." paylaşımında bulundu. - NİĞDE