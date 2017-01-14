Eminler Turizm'den Umre Semineri

Eminler Turizm Kütahya Şubesi, Umre yolcularına yönelik eğitim semineri düzenlendi.



19 ve 25 Ocak tarihlerinde mübarek beldelere gidecek umre yolcularına, Kadikler Camii'nde eğitim semineri düzenlendi.



Seminerde Eminler Turizm Kütahya Şubesi yetkilisi Ali Uygun tarafından umre yolcularına, mukaddes topraklarda yapılması gereken ibadetler ile uyulması gereken kuralları anlatıldı.



Eminler Turizm Genel Müdürü Mustafa Babaoğlu, 19 Ocak günü Suudi Arabistan'a gidecek kafilenin, Kütahya Zafer Havalimanı'ndan hareket edeceğini ifade etti. Babaoğlu, her iki kafilede toplam 156 kişinin kutsal topraklara gideceğini sözlerine ekledi. (EFE) - KÜTAHYA