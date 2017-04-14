Emine Ün'den Duygusal İbrahim Erkal Paylaşımı

Bundan yirmi yıl önce İbrahim Erkal'ın klibinde oynayan ve aynı dizide rol alan Emine Ün, eşiyle birlikte ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDIR"

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu.Emine Ün, Instagram'da yayımladığı Erkal fotoğrafına şu notu düştü: "Çok üzgünüm. O hem sevilen bir sanatçı, hem eş, hem baba, hem arkadaş, hem de çok iyi bir insandır.

"PERİŞAN OLDULAR"

Sevgili arkadaşım İbrahim inşallah bu zor dakikaları atlatacak, eşimle hastaneye gittik, eşinden ve yakınlarından beyin kanaması sonucu ameliyatta olduğunu öğrendik, ne kadar perişan olduklarını anlatmak mümkün değil.

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Allahım önce eşine ve çocuklarına, yeni doğmuş bebeğine sonra tüm sevenlerine bağışlasın. Acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda güzel haberlerini almayı ümit ediyorum. Dualarımız seninle..."

İşte Emine Ün'ün o paylaşımı;

