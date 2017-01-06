Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da bir araya geldiği kadın kursiyerlerle el işi ürünleri yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında kadınların faaliyet gösterdiği Hamarat Eller Çarşısını gezdi.



El işi ürünlerin yapıldığı çarşıda kadınlarla sohbet eden Erdoğan, zaman zaman kursiyerlerle deri ve kaligrafi çalışması yaptı.



Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan çarşının usta öğreticisi Nermin Bebe, Emine Erdoğan'a ziyaretlerinden dolayı çarşı kadınları adına teşekkür etti.



Ziyaret esnasında kadınların yakından ilgilendiğini ifade eden Bebe, "Cumhurbaşkanımızın eşi teşrif etti ve yapılan çalışmaları tek tek inceledi. Çok beğendiler, özellikle deri çalışmalarına büyük ilgi gösterdi. Bizde çok gururlandık ve onur duyduk. Biz de onore olduk." dedi.