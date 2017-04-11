Emine Erdoğan, Kültür ve Sanat Sokağını açtı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Beykapısı (Bedendibi) surlarında Kültür ve Sanat sokağının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapıldı.

Çeşitli mesleklerin tekrar canlanacağı Kültür ve Sanat Sokağının açılışında konuşan Emine Erdoğan, "Kadınlarımızın el emeği, göz nuru eserleri geleneğimizi sonraki nesillere anlatacak kanıtlardır. Sanata önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Hem sanatlarımızı koruma altına aldığı hem de yeni sanatkarlar yetiştireceği için takdir ediyorum. Tüm engellemelere rağmen doğu ve batı olarak aynı anda kalkınacağız. 16 Nisan bir milat olacaktır. Kardeşliğin yurdu olan Şanlıurfa, bu yeni yolda Türkiye için önemli katkısı olacaktır" dedi. Geçmiş ile geleceği birleştirmek amacıyla yürütülen projenin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi,"Bu çalışmayla geçmiş mesleklerimizi unutmadan yeni sanatkarların yetişmesi sağlanacak. Kadına değer veren bir çalışmadır. Bugün ayrıca 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 97. yılı kutlamalarını gerçekleştiriyoruz" dedi. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın Eşi Pervin Tuna ise Urfalı kadınların meslek sahibi olma imkanını sağladığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Konuşmalarından ardından protokol tarafından Kültür ve Sanat Sokağının açılışı gerçekleşti. Açılıştan sonra kursiyerlerle bir araya gelen Erdoğan, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada mozaikten yapılan Recep Tayyip Erdoğan portresine mozaik parçalarını Emine Erdoğan yerleştirdi. Yapılan Recep Tayyip Erdoğan portresi Sema Çiftçi ve kursiyerler tarafından Emine Erdoğan'a hediye edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının hazırladığı Kültür ve Sanat sokağında yapılacak kurslarla hem kursiyerler meslek sahibi olacak hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekler canlanacak. Geleneksel el sanatlarımız, müzik, resim, hüsnü hat, ebru sanatı, tezhip, ahşap oymacılığı ile bunun yanında bölgenin çocuklarına hitap edebilecek Hekimdede çocuk kütüphanesi ile kültür ve sanat sokağı hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinin verdiği kurslarda Halk Eğitim Merkezi onaylı eğitim sertifikaları veriliyor.