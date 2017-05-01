Emine Erdoğan Hindistan Kadınlar Ligi Başkanıyla Görüştü

YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan seyahatine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, kadınların güçlendirilmesi için çalışmalarda bulunan Kadınlar Ligi'nin Başkanı Harbeen Arora ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Emine Erdoğan, kaldıkları otelde gerçekleşen görüşmede, merkezin üniversite iş birliği ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı, Hindistan'da kadınların yaşadığı sorunlara dair fikir alışverişinde bulundu.



Görüşmede Arora, Emine Erdoğan'ı gelecek yıl yapılacak küresel buluşmaya davet etti.