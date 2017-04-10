Emine Erdoğan, Emniyet Mensubu ve Şehit Aileleriyle Buluştu

Dha ANKARA - Emine Erdoğan, emniyet mensubu ve şehit aileleriyle buluştuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensubu ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Emniyet Mensubu ve Şehit Aileleriyle Buluştu

Dha ANKARA - Emine Erdoğan, emniyet mensubu ve şehit aileleriyle buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensubu ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

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