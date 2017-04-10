Dha ANKARA - Emine Erdoğan, emniyet mensubu ve şehit aileleriyle buluştu



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensubu ve şehit aileleriyle bir araya geldi.