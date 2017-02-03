Emine Erdoğan, Eğitim-Bir-Sen 4. Türkiye Eğitimci Kadınlar Buluşması'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pendik'te düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen 4. Türkiye Eğitimci Kadınlar Buluşması"nda konuştu. Emine Erdoğan, "Bugün gençlerimiz, bu varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Çok özel bir coğrafya üzerinde yaşadığımızı onlara iyi anlatmak durumundayız" dedi.



Konuşmasına davetlileri selamlayarak başlayan Emine Erdoğan şunları söyledi:



"Eminim hepiniz geçmişe dönüp baktığınızda verilen mücadelenin yorgunluğundan çok, aldığımız mesafeyi göreceksiniz. Toplantı yapmaya salon bulamadığımız, tüm kapıların yüzümüze kapandığı, genç kızlarımızın üniversite kapılarına bir 'ah' bıraktığı günlerden geçtik. Kimilerinin eğitim hayatı yarım kaldı, kimilerinin ömrü yetmedi bugünleri görmeye fakat çok şükür ki milletimizin varlığına yönelen tehditleri el birliğiyle bertaraf ederek, varlık mücadelesinde yollar katettik. Bugün gençlerimiz, bu varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Çok özel bir coğrafya üzerinde yaşadığımızı onlara iyi anlatmak durumundayız. Bu toprakların, iradesi kendi elinde bir millet tarafından yönetilmesi istenmiyor. Ne zaman milletimiz iradesini ortaya koysa, bu engellenmeye çalışıldı. Neyse ki 15 Temmuz'da bu denklemi milletçe çözdük. Cesaret ve kararlılığımız, bize bir vatan bağışladı. Artık tüm dünya bu iradenin gücünü biliyor."



"TERÖRE KURBAN VERDİĞİMİZ TÜM CANLARIMIZA RAHMET DİLİYORUM"



"Teröre kurban verdiğimiz tüm canlarımıza rahmet diliyorum" diyen Erdoğan, "Onların emaneti olan bu toprakları koruma sorumluluğu bize hayatımız boyunca vazifedir. İnşallah el birliğiyle milletimizin iradesini hak ettiği yerde temsil gayretinde olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin demorkasi mücadelesinde kadınların çok önemli bir yeri vardır. Yeri geldiğinde görünmez aktörler olmayı kabullenerek tüm dünyaya örnek olacak bir kadın hareketi başlatmışlardır. Şayet bir kadın tarihi yazılacaksa Türkiye'deki kadın ve sivil toplum konusu hiç atlanmaması gereken bir mevzudur" ifadesini kullandı.



"STK'LARIN ÇOK BÜYÜK BİR KATKISI VARDIR"



Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün burada çok ufuk açıcı konuların müzakere edileceğini biliyorum. Özellikle kadınların sivil toplum gücü konusunda farklı ülke tecrübeleri konuşulacak. Bu vesileyle altını çizmek istediğim bir konu var. Bildiğiniz üzere, Suriye iç savaşından kaçarak ülkemize sığınan 3 milyon misafirimiz var. Bu kardeşlerimizin 5 yıldır bir misafir gibi bu topraklarda ağırlanmasında sivil toplum kuruluşlarımızın çok büyük bir katkısı var. Allah hepinizden razı olsun. Gün geçmiyor ki bir yardım yemeği, bir seferberlik yapılmasın. Ekmeğini, sofrasını, cebindeki harçlığı paylaşabilen bu asil milletin bir ferdi olmak hepimize onur veriyor. Pakistan'ın yüce ruhlu şairi Muhammed İkbal'i de Türkiye semalarında ayağa kaldıran bu hasletler değil miydi? Biliyorsunuz, İkbal bir gün Türkiye'ye gelirken, 'Türk hava sahasına girmiş bulunuyoruz' anonsu üzerine, kemerini çözüp ayağa kalkıyor; 'Bu topraklar Mevlana'nın kabrinin bulunduğu mübarek topraklar. Bu mukaddes coğrafyada yaşayan millet öyle bir millet ki asırlarca İslam'ın muhafızlığını yaptı. Bu necip millete karşı içimde sonsuz bir hürmet var. Hürmeten ayağa kalktım' diyor. Allah bizleri bu asil davranışa layık kılsın. Gençlerimize bu kutlu mirasın şuurunu kazanmayı nasip eylesin."



FAHRİ ÜYELİK BELGESİ TAKDİM EDİLDİ



Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a, "Fahri Üyelik Belgesi" ile öğretmenler tarafından yapılan bir hediye takdim edildi. - İstanbul