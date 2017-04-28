Emine Erdoğan, Dostluk Maçı Öncesi Başlama Vuruşunu Gerçekleştirdi

- Etkinlik alanından görüntüler Emine Erdoğan'ın hatıra fotoğrafı çektirmesi Emine Erdoğan'ın Başlama vuruşu yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu ile Toplumsal Gelişim...

Emine Erdoğan, Dostluk Maçı Öncesi Başlama Vuruşunu Gerçekleştirdi

- Etkinlik alanından görüntüler
Emine Erdoğan'ın hatıra fotoğrafı çektirmesi
Emine Erdoğan'ın Başlama vuruşu yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından federasyonun Riva'daki merkezinde düzenlenen 1. Spor ve Kültür Şenliği'ne katıldı. Emine Erdoğan oynanılacak maç öncesi başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

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