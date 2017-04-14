Biletler, konserden bir hafta önce Nilüfer Sanat gişelerinde..Tam: 15TLİndirimli: 10TLNilüfer Sanat Gişeleri: Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Konak Kültürevi, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu (Gişelerimiz; 12: 00 - 20: 00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)Not: Etkinliğimizde merdiven bilet satışı yapılmayacaktır.Emin igüsEzginin Günlüğü grubunun kurucularındandır. Opera eğitimi almış, Ruhi Su'nun yönettiği Dostlar Korosu'nda Ruhi Su, Sümeyra Çakır gibi müzisyenlerle birlikte çalışmıştır. 2002 yılında Bu Dünya Bir Pencere adlı bir albüm çıkarmıştır. 2003 yılında Bizim Ninniler adlı albümün müzik yönetmenliğini yapmıştır. Çeşitli albümlerde yönetmenlik ve danışmanlık yapmış, film müzikleri bestelemiştir. Berrak sesi ve türküleri özgün yorumuyla dinleyenlerin hayranlığını kazanmıştır. Çalışmalarını Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Akademisi bünyesinde sürdürmektedir. Sanatçı aynı zamanda toplumcu duyarlılığıyla, siyasi duruşuyla da dikkat çekmektedir.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)



Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Emin İgüs Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır