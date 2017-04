Alternatif, deneysel ve klasik müzik gibi geniş bir yelpazede eserler üreten ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör Emily Wells, 20 Nisan #studio'da müzikseverlerle buluşuyor!



Kapı Açılış: 21: 00



SX: 21: 30



Emily Wells: 22: 30



Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde doğan Emily Wells, henüz 4 yaşında keman çalmaya başladı. 13 yaşından itibaren kendi kayıtlarını kasetlere kaydetmeye ve kendi imkanlarıyla yayınlamaya başlayan sanatçı, Beautiful Sleepyhead & the Laughing Yaks adlı ilk stüdyo albümünü 2006'da Edub Productions etiketiyle yayınladı. Bu albümde Wells, tamamı kendi elinden çıkan şarkıların mix'lerini ve prodüktörlüğünü de yaptı. Hemen bir yıl ardından gelen The Symphonies: Dreams, Memories & Parties'te basçı Joey Reina ve davulcu Sam Halterman'la çalışan Wells, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın organları tarafından övgüyle karşılandı.



Kendisiyle özdeşleşen enstrüman keman olsa da çello, viyola, analog synthesizer gibi pek çok enstrüman çalmayı bilen ve bunları şarkılarında da kullanan Emily Wells, 2012'de Partisan Records etiketiyle yayınladığı Mama adlı albümüyle "müzik türlerinin geleneksel sınırlarını yıktığı" ve başta Bob Dylan olmak üzere müziğine ilham veren caz ve folk sanatçılarının sadeliğini ve tutkusunu taklite kaçmadan çok iyi özümsediği için büyük beğeni topladı.



American Songwriter, Impose Magazine ve Huffington Post gibi yayınlara tur günlükleri ve makalelerle katkıda bulunan Wells, Oldboy'la tanınan Chan-wook Park'ın çektiği 2013 yapımı Stoker'a yaptığı müziklerle de biliniyor. Sanatçının Momma's Gonna Give You Love adlı şarkısı ise Alfred Hitchcock klasiği Psycho'daki kült karakter Norman Bates'in gençliğini anlatan dizi Bates Motel'in 3. sezon tanıtım videosunda kullanıldı. Kariyeri boyunca Clint Mansell ve Questlove gibi isimlerle işbirliklerine imza atan Wells'in son albümü Promise, geçtiğimiz yıl Thesis and Instinct etiketiyle yayınlandı.



İlham aldığı isimler olarak müzik teorisyeni John Cage, besteci Philip Grass ve hip-hop grubu Wu-Tang Clan'i sayan Emily Wells, farklı enstrümanları ve sample'ları kullanarak kendine özgü bir sonuç elde ettiği sound'unu 20 Nisan'da #studio'da sahneye taşıyacak!



