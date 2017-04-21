Emet'tin Yönetimini Çocuklar Devraldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında idareciler koltuklarını çocuklara devretti.



Emet Kaymakamı Mahmuthan Arslan'ın koltuğunu Emet Gazi Kemal İlkokulu öğrencisi Havva Hilal Erdoğan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın koltuğunu ise 3 Eylül ilkokulundan Sueda Ergün devraldı.



En anlamlı koltuk devri ise Emet ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yaşandı. Emet Çok Programlı Lisesinde geçirdiği talihsiz kaza ile hayatını kaybeden Ali Bakır'ın oğul Sefa Bakır İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak okul bahçelerine kapalı spor salonu yapılmasını talep eden Bakır' ile aynı okuldan Melek İlayda Kaytanlı ve Ada Çetin Müdür Mustafa Cöre ile hatıra resmi çektirdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yakın bir zamanda kaybettikleri mesai arkadaşlarının çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak verilen görevin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - KÜTAHYA