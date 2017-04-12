Emet'te Yangın

Kütahya'nın Emet ilçesi Kırgıl köyünde çıkan yangında fırın ve ahır kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Erdal Özdemir'e ait evin bitişiğinde bulunan fırın ve ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın bitişikteki eve sıçramadan iki saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu fırın ve ahır kullanılamaz hale geldi.(MA-EFE) - KÜTAHYA